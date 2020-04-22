Два человека погибли при пожаре в Волгоградской области

В Волгоградской области два человека стали жертвами пожара. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Пожар произошел в хуторе Сарычевский Кумылженского района. В результате горения был полностью уничтожен частный жилой дом. Ликвидация огня заняла почти два часа. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В ходе тушения обнаружены тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1965 года рождения.

Также в МЧС сообщили о пожаре в дачном обществе «Лилия». При тушении было обнаружено тело 60-летнего мужчины.