В Москве создали спецотряд для борьбы с лесными пожарами

В Москве создана группировка пожарных и спасателей для борьбы с природными пожарами. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков.

Численность отряда — 153 человека и 45 единиц техники. Кроме того, в состав группировки включены три вертолета КА-32, передает «РИА Новости». В ближайшее время вертолеты Московского авиацентра приступят к ежедневным облетам и мониторингу обстановки на территории Москвы и в соседних областях.

В первую очередь дополнительные меры для предотвращения возгораний коснулись ТиНАО. Там проведена опашка населенных пунктов поселений и садоводческих участков, непосредственно прилегающих к лесным массивам, рассказал вице-мэр.

В случае необходимости к ликвидации природных пожаров могут быть привлечены свыше 30 тыс. пожарных и спасателей. Для защиты населенных пунктов и объектов ТиНАО на территории округов постоянно дислоцируются 11 пожарных частей общей численностью более 250 человек, добавил Бирюков.

Ранее 21 апреля директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев рассказал, что главной причиной бытовых пожаров в России остается курение. На втором месте, по его словам, неправильная эксплуатация печей в частных домах, на третьем — проблемы с электроприборами.