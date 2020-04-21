В МЧС рассказали о главных причинах пожаров в России

Причиной большинства пожаров в России оказываются непотушенные сигареты. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Второе место занимает неправильная эксплуатация печей в частных домах, третье — неисправность электроприборов, рассказал чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

В последнем случае имеются в виду короткие замыкания, перегрузка оборудования и большие переходные сопротивления. Чтобы обезопасить себя, нужно выключать приборы при длительном отсутствии дома, а также как минимум раз в три года приглашать электрика для проверки, сказал Еникеев.

20 апреля глава МЧС Евгений Зиничев на совещании заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в России. По его словам, пожароопасный сезон начался в 63 регионах.