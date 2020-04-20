В МЧС отметили ухудшение ситуации с лесными пожарами в России

Глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе селекторного совещания в понедельник, 20 апреля, заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В стране ухудшается лесопожарная обстановка. Пожароопасный сезон начат в 63 субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Дальнего Востока, Сибири и Южного федерального округа», — сказал Зиничев.

Как отметил глава МЧС, за прошлую неделю в стране функционировали более 850 очагов пожаров, из них 105 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

За прошедшую неделю подразделения МЧС выезжали для тушения палов сухой растительности.

«К счастью, гибели среди населения не допущено. Но некоторые граждане лишились своего имущества», — сказал Зиничев.

По данным за 15 апреля, в России за сутки было ликвидировано 140 лесных пожаров площадью более 20 тыс. га. Основные очаги остались на Дальнем Востоке. Пожароопасный сезон был открыт в 60 регионах, особый противопожарный режим действует в 38 регионах.