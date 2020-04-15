В России за минувшие сутки потушили 140 лесных пожаров

За минувшие сутки в России ликвидировали 140 лесных пожаров на площади свыше 20 тыс. га. Основные очаги остались на Дальнем Востоке. За ситуацией следят с помощью беспилотников. Аппараты отслеживают возгорания и выявляют поджигателей. Пожароопасный сезон открыт в 60 регионе страны, особый противопожарный режим действует в 38 из них.



