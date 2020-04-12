Прохожий спас детей из пожара под Нижним Новгородом

В городе Павлово Нижегородской области прохожий спас детей из горящей квартиры. Мужчина забрался на второй этаж дома через окно и вытаскивал ребят из огненной ловушки, передавая в руки стоящих внизу людей.

Мужчине удалось спасти всех до приезда пожарных. По словам автора видео, дети были дома одни — мать уехала в магазин, а пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

По предварительным данным, никто не пострадал. Теперь спасителя могут представить к награде.