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При пожаре в конюшне в Екатеринбурге погибли 12 лошадей

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Фото: МЧС РФ
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В Екатеринбурге произошел пожар в деревянной конюшне. Площадь возгорания составила 140 кв. м. В результате случившегося погибли 12 лошадей и пять собак. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил региональный главк МЧС.

В тушении пожара, как отметили в ведомстве, принимали участие 23 спасателя и 6 единиц спецтехники.

«В 08:01 (мест) огонь локализован, в 08:27 (мест) открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить перехода огня на жилые постройки. В результате случившегося была повреждена внутренняя отделка частного гаража.

12 апреля в результате пожара в частном конном клубе в подмосковном поселке под Зарайском погибли девять лошадей. Площадь возгорания составила порядка 200 кв. м.

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