Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае

В результате пожара в доме в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную службу МЧС.

Возгорание произошло на даче в Манском районе на площади 30 кв. м и было ликвидировано к 04:20 мск.

Под развалами спасатели обнаружили тела двух человек, кому они принадлежат, не уточняется.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

18 апреля в подмосковном Серпухове при пожаре погибли два человека, еще один был госпитализирован.