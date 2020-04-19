Два человека погибли при пожаре в Красноярском крае
В результате пожара в доме в Красноярском крае погибли два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональную службу МЧС.
Возгорание произошло на даче в Манском районе на площади 30 кв. м и было ликвидировано к 04:20 мск.
Под развалами спасатели обнаружили тела двух человек, кому они принадлежат, не уточняется.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
18 апреля в подмосковном Серпухове при пожаре погибли два человека, еще один был госпитализирован.