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В Омске при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спасатели ликвидировали возгорание, в результате которого погиб один человек, в двухэтажном многоквартирном доме в Омске. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

«[При пожаре] погиб один человек, мужчина», — рассказал собеседник информагентства.

Сообщение о пожаре поступило накануне поздно вечером. Огонь охватил четыре квартиры. В ликвидации возгорания было задействовано 76 спасателей и 16 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области добавили, что пожар удалось потушить спустя три часа.

«На момент прибытия первого подразделения шел густой дым из-под кровли, происходило горение внутри. Другие четыре квартиры закопчены по всей площади, произведено контрольное вскрытие стен», — сказали в МЧС.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

13 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погиб 70-летний мужчина и пострадал подросток.

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