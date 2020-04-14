В Омске при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек

Спасатели ликвидировали возгорание, в результате которого погиб один человек, в двухэтажном многоквартирном доме в Омске. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета.

«[При пожаре] погиб один человек, мужчина», — рассказал собеседник информагентства.

Сообщение о пожаре поступило накануне поздно вечером. Огонь охватил четыре квартиры. В ликвидации возгорания было задействовано 76 спасателей и 16 единиц техники. В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области добавили, что пожар удалось потушить спустя три часа.

«На момент прибытия первого подразделения шел густой дым из-под кровли, происходило горение внутри. Другие четыре квартиры закопчены по всей площади, произведено контрольное вскрытие стен», — сказали в МЧС.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

13 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погиб 70-летний мужчина и пострадал подросток.