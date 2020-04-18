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Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

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Фото: МЧС РФ/50.mchs.gov.ru
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В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два человека, еще один госпитализирован. Об этом 18 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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По словам собеседника агентства, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса. Его площадь составила около 20 квадратных метров.

Пожарные вывели по лестничным маршам четверых человек, один из них был доставлен в городскую больницу им. Семашко.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекались 24 специалиста и восемь единиц техники.

17 апреля пять человек, включая одного ребенка, спасли во время пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы.

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