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Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

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Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области
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Ребенок двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

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«Произошел пожар в бане, в доме находились мужчина, его теща и девочка семи лет. Трое погибших», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в населенном пункте Расловка-2 в дачном доме площадью 40 кв. м., на первом этаже которого находилась баня, а на втором — жилое помещение.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего, на месте работают следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Серпухове Московской области при пожаре погибли два человека, еще один госпитализирован. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса. Его площадь составила около 20 кв. м.

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