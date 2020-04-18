Огонь на поражение: почему Киев не справляется с пожарами в Чернобыле

Не опять, а снова. Дожди вроде бы помогли украинским спасателям потушить пожары в зоне Чернобыльской АЭС. Но осадки прекратились, ветер усилился, огонь разгорелся с новой силой. Дым и гарь накрыли Киев. Жителям украинской столицы советуют соблюдать меры предосторожности: закрыть окна, пить воду. Учитывая жесткий карантин из-за коронавируса, ситуация выглядит как полный апокалипсис. «Известия» разбирались, стоит ли опасаться огня в зоне отчуждения.

Что горит

Огонь в окрестностях Чернобыльской АЭС с новой силой разгорелся 16 апреля. Спасатели зафиксировали три очага возгорания, ситуацию осложнил сильный ветер.

Пресс-служба Чернобыльского заповедника публикует видео происходящего. На одном ролике виден сам пожар. «Песчаная буря раздувает очаги тления на многих участках», — говорится в сообщении. Другой снят с беспилотника, можно оценить масштабы происходящего. На третьем показана повседневная жизнь животных. Камера зафиксировала зайца и оленя, которые ищут пищу. С приближением огненного фронта картина резко меняется.

киев Церковь и здания, покрытые дымом от лесных пожаров, в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев, Украина Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Из-за пожаров резко ухудшилась экологическая обстановка в Киеве. Жители города пожаловались на едкий дым и запах гари. Специалисты указали, что в атмосфере превышено содержание формальдегида и диоксида азота.

Сервис по изучению качества воздуха Air Visual назвал атмосферу в Киеве самой грязной в мире. Если нормальным считается индекс чистоты воздуха 50 единиц, то в центре украинской столицы 17 апреля он достигал 380.

При этом власти заверяют, что радиационный фон соответствует норме. Мэр Киева Виталий Кличко побывал в зоне отчуждения, его дозиметр превышения показателей не зафиксировал.

В мэрии тем не менее советуют горожанам принять меры предосторожности: закрыть окна, включить кондиционеры и системы очистки воздуха, протереть полы в квартирах влажной тряпкой. Городские власти также рекомендовали пить пить 2–3 л воды в сутки, реже выходить на открытый воздух, а при кашле, першении в горле или бессоннице обращаться в медучреждения.

Что горело

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС начала гореть 3 апреля. Лес вспыхнул сразу в нескольких местах, что свидетельствовало о поджогах. Сотрудники правоохранительных органов позже задержали двух предполагаемых виновников. Первый обвиняемый сжигал траву ради забавы. Второй мужчина поджигал мусор неподалеку от своего жилья в сельской местности. По данным полиции, он видел, что сухостой загорелся, но растерялся и не вызвал пожарных.

Сухая погода и ветер способствовали распространению огня. В Государственной службе Украины по ЧС заявляли, что контролируют ситуацию, но лесные пожары захватывали все новые территории. Огонь прошел по 12 бывшим селам, пострадал закрытый военный городок Чернобыль-2. Пламя уничтожило остатки Рыжего леса — одного из самых «грязных» мест зоны отчуждения. По предварительной оценке площадь пожаров составила 11,5 тыс. га.

пожар Лесной пожар в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Украина Фото: REUTERS/Reuters TV

Наблюдатели зафиксировали в зоне катастрофы превышение радиационного фона в 16,5 раз. В атмосферу Киева вместе с продуктами горения попали частички радиоактивного цезия-137. Власти, правда, утверждали, что содержание радионуклида в воздухе незначительное, угрозы здоровью нет.

Критической ситуация стала 13 апреля, когда пожар вплотную подошел к «мертвому» городу Припять. «Чернобыльские пожары тушат десятый день, но огонь свободно перемещается по ветру и добрался до самых смертоносных объектов. Он находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов», — сообщал член общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Ярослав Емельяненко.

На помощь пришел дождь, благодаря которому огонь удалось локализовать. Утром 16 апреля спасатели утверждали, что справились с огнем, тушат «последние пеньки и деревья». Но потом огонь разгорелся с новой силой.

Что дальше

Главный вопрос — могут ли пожары повлиять на здоровье. Мнения на этот счет разные. Украинский эколог Алексей Пасюк говорит, что в воздух попали цезий и стронций, которые накопились в чернобыльских растениях и на поверхности земли. Если частицы попадут в легкие или кровь человека, это скажется на здоровье.

Российский эксперт, доктор химических наук Борис Мясоедов утверждает, что опасности нет. «После аварии в Чернобыле прошло 24 года. Часть радиконуклидов распалась, другие частицы вымыло с поверхности земли дождем. Появилась свежая растительность, новые леса. Да, с частицами пыли продукты распада могут попадать в атмосферу, но их концентрация угрозы не представляет », — говорит он в беседе с «Известиями».

России беспокоиться вроде бы не о чем. Ветер из Киевской области дует в направлении Воронежской, Белгородской и Курской областей. Но в Росгидромете не наблюдают изменения радиационного фона.

пожар Счетчик Гейгера измеряет уровень радиации на месте пожара в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, возле села Раховка, Украина Фото: REUTERS/Yaroslav Yemelianenko

А вот ущерб Украины измеряется десятками миллионов гривен. Общественные организации начали собирать пожертвования для помощи пожарным. При этом государственные органы, наоборот, сокращают финансирование. Верховная рада 10 апреля уменьшила расходы бюджета. В частности, на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям потратят на 800 тыс. гривен меньше.

Финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения сокращено на 256 млн гривен. На безопасность саркофага ЧАЭС потратят на 150 млн меньше. Проект восстановления в зоне отчуждения транспортной инфраструктуры вообще обнулили.