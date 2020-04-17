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В Росгидромете заверили в отсутствии влияния на РФ пожаров в зоне ЧАЭС

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Фото: ТАСС/Сивков Петр
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Несмотря на лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, в России радиационная обстановка в норме. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявили в пресс-службе Росгидромета.

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«По данным Росгидромета, перенос воздушных масс с места пожара 17–20 апреля будет происходить в юго-восточном направлении. Посты контроля радиационной обстановки, действующие в составе системы мониторинга Росгидромета, изменений радиационной обстановки на территории России не зафиксировали», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В Росгидромете подчеркнули, что для анализа ситуации были задействованы собственные стационарные пункты наблюдения и космические спутники.

Первые новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля.

На следующий день в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако спустя три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

Через 10 дней сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован и нет угрозы повышения радиационного фона в Киеве.

Вместе с тем 16 апреля из-за сильного ветра пожар возобновился снова. В свою очередь, член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что надеется на оперативное решение этой проблемы, потому что на тушение уже выделены деньги.

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