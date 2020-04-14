Новую лесопожарную станцию создали в Краснодарском крае

В Краснодарском крае создали новую лесопожарную станцию. Регион ведет активную подготовку к пожароопасному периоду.

По данным губернатора Вениамина Кондратьева, на Кубани введен высокий класс пожарной опасности. Общая площадь возгораний лесной подстилки достигла 844 га. Наиболее сложная обстановка складывается в Туапсинском районе, где уже неделю действует режим ЧС. На текущий момент все очаги возгораний в регионе ликвидированы. В большинстве случаев причиной пожаров стал человеческий фактор.

В рамках нацпроекта «Экология» Краснодарский край получил почти 50 млн рублей для приобретения 20 единиц техники. Также за собственный счет Кубань закупит пять беспилотников и 11 камер видеонаблюдения, сообщают «Кубанские новости».

В Геленджике создана 11-я в регионе лесопожарная станция. Для объекта набирают штат, ведется закупка техники.