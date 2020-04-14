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В России оценили готовность регионов к сезону лесных пожаров

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Фото: РИА Новости/Сергей Строителев
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко во вторник, 14 апреля, провела совещание с главами субъектов о подготовке к сезону лесных пожаров. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ.

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В ряде регионов огонь стал распространяться на месяц раньше, чем обычно

На данный момент в 35 регионах страны введен особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на посещение гражданами лесов и любые действия с открытым огнем.

В отдельных муниципальных районах Забайкальского и Краснодарского краев введен режим чрезвычайной ситуации. Вместе с тем, по итогам проверок Рослесхоза, 14 субъектов признаны ограниченно готовыми к лесопожарному сезону.

«Эта готовность должна быть доведена до состояния максимума. По вполне понятным причинам мы вступаем в самый сложный период. Около 88% пожаров приходится именно на весенне-летний летний период, когда в результате неконтролируемых палов сухой травы под ударом оказываются населенные пункты и социально значимые объекты», — отметила Абрамченко.

Она подчеркнула, что минимизировать угрозы возникновения и распространения пожаров позволяют современная профилактика и оперативные меры реагирования. В частности, мониторинговые системы позволяют отследить термоточки в режиме реального времени.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание на необходимость работы с населением, так как зачастую чрезвычайная ситуация становится основой для информационных спекуляций и введения граждан в заблуждение.

«Мы не должны создавать информационный вакуум, а в штабном режиме предоставлять объективную и точную информацию о распространении лесных пожаров. Поэтому отдельно прошу Рослесхоз организовать еженедельное информирование общественности о реальной ситуации, а также о тех мерах, которые принимают федеральные и региональные власти», — добавила Абрамченко.

На прошлой неделе американскиe ученыe из Стэнфордскогo университетa предсказали частоe возникновениe новыx продолжительныx лесных пожаров, связанныx с последствиями изменения климатa.

В конце марта сообщалось, что, по данным Рослесхоза, российским регионам не хватает на охрану, защиту и воспроизводство лесов порядка 22,8 млрд рублей.

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