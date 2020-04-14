Опубликовано видео пожаров в зоне Чернобыльской АЭС

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожаров, бушующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

К 13 апреля огонь подобрался к Припяти и перешел в верховые пожары. Они характерны тем, что образуется большая масса искр, летящих перед фронтом огня и создающих новые очаги в десятках метрах впереди.

Как сообщило в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора на левом берегу Припяти.

По словам члена госагентства Ярослава Емельяненко, пламя находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов всей ЧАЭС. Он отметил, что ситуация критическая.

Предполагается, что возник огонь изначально в селе Старые Соколы. Украинские правоохранители уже задержали мужчину, который может иметь отношение к поджогу.

7 апреля площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. К тушению привлекли самолет Ан-32П и два Ми-8.