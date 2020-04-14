Прямой эфир

Опубликовано видео пожаров в зоне Чернобыльской АЭС

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожаров, бушующих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

К 13 апреля огонь подобрался к Припяти и перешел в верховые пожары. Они характерны тем, что образуется большая масса искр, летящих перед фронтом огня и создающих новые очаги в десятках метрах впереди.

Как сообщило в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, верховой пожар наблюдается в районе села Кривая Гора на левом берегу Припяти.

По словам члена госагентства Ярослава Емельяненко, пламя находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов всей ЧАЭС. Он отметил, что ситуация критическая.

Предполагается, что возник огонь изначально в селе Старые Соколы. Украинские правоохранители уже задержали мужчину, который может иметь отношение к поджогу.

7 апреля площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га. К тушению привлекли самолет Ан-32П и два Ми-8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Специалист предрек попадание в Киев воздуха из Чернобыля
Украинские ветераны-атомщики предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020