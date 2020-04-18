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Четыре села в ростовской области подтоплены из-за паводков

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В Ростовской области сразу четыре населенных пункта оказались подтоплены из-за подъема уровня воды в реках. Пострадали села в Азовском и Неклиновском районах.

Как пишет RostovGazeta со ссылкой на региональное управление МЧС, в Азовском районе в зоне подтопления оказались три населенных пункта. Еще один – в Неклиновском. В ведомстве пострадавшие села не называются, но уточняется, что вероятность подтопления других сел и автомобильных дорог по-прежнему остается.

Местным жителям оказывают помощь. Подготовлены шесть пунктов временного размещения для пострадавших. Они могут вместить в общей сложности 770 человек. В помещениях провели дезинфекцию.

17 апреля сообщалось, что из-за подъема уровня воды в реках подтоплены хутор Курган и станица Елизаветинская в Ростовской области. Вода уже попала на частные подворья.

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