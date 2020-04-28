«Угроза не исчезнет везде и сразу»

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин провел совещание с главами регионов страны, представителями Минздрава и Роспотребнадзора. Глава государства выступил с обращением по ситуации с коронавирусом. Главные цитаты Путина — в материале «Известий».

О принятых мерах

«Мы сосредоточили и мобилизовали ресурсы нашей промышленности. Назову только несколько цифр. Они растут, обновляются постоянно. Так, аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле – больше восьмисот. В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тыс. в сутки в начале года до 8,5 млн в апреле».

«В России с нуля было развёрнуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции».

О дефиците оборудования и защиты

«Даже с учётом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется. Поручаю Правительству, Минпромторгу продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. Прошу обеспечить жёсткий, постоянный контроль за исполнением таких планов, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса».

О работе на опережение

«Поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации, постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день. (...) Мы обязаны действовать на опережение, так же, как до сих пор, и, если потребуется, незамедлительно принимать меры по дополнительному развёртыванию специализированных коек в регионах. Там, где созданного сейчас резерва может в дальнейшем не хватить. Надо иметь в виду любой сценарий развития событий и к любому сценарию надо быть готовыми».

«Обращаюсь к главам регионов — если у вас план по развертыванию специализированных коек в регионах выполнен, это не значит, что надо остановить работу. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурс, не дожидаясь команды сверху».

О решениях в условиях пандемии

«С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой болезни намного больше, чем еще совсем недавно. А значит, у нас есть возможность намного более точно строить прогнозы, определять стратегию и тактику наших действий»

О работе системы здравоохранения

«Наличие специализированных коек сейчас — важнейшая задача. Но для успеха борьбы с эпидемией должна эффективно работать вся система здравоохранения — если где-то происходит сбой, если где-то не хватает кадров, специалисты не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди. Они не получают помощь вовремя и оказываются в больницы с осложнениями. Все должно быть отлажено, все звенья работать как часы».

О помощи людям с другими заболеваниями

«Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных. Просто сказать: потерпите и подождите. Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны получать всю необходимую помощь».

О поддержке экономики

«Чтобы поддержать экономику мы приняли несколько пакетов мер. Принимали решения в считанные часы. Также собранно и оперативно должна вестись работа по их реализации. (...) Задача будет выполнена, только когда люди получат на руки положенные им выплаты, а предприятия получат обещанные меры поддержки».

О распространении эпидемии

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы — миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям специалистов и берегли здоровье своих близких. Ежедневно число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты говорят, что пик еще не пройден».

«Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняется. Это может коснуться каждого…От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому мы все просто соскучились».

«Впереди долгий и сложный путь, на котором нужно предусмотреть все риски. Чтобы нас не отбросили назад, чтобы не растерять все то, чего мы добились за это время».

О режиме самоизоляции в мае

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни: 6,7, 8 мая. Мы знаем что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы и отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считают правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно»

О действиях регионов

«Нужно действовать выверено, соразмерно уровню угрозы и реальной ситуации на территории. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправдано, обосновано в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить».

О дальнейшем плане действий

«Прошу правительство и бизнес уже сейчас начать проработку на перспективу масштабного плана действий по ликвидации экономических последствий. Нужно уже сейчас готовить нужные решения и консолидировать под них необходимые под них ресурсы».

«Стратегическая задача такого общенационального плана действия — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения в экономике Российской Федерации, необходимые в связи с мировой пандемией коронавируса».