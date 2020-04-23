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Путин пообещал провести торжества в честь юбилея Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам открытия акции «Вахта памяти».

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
Ветераны поддержали решение властей и считают, что мероприятие можно организовать в июне или даже в сентябре

В этом году торжества перенесены из-за коронавируса, напомнил Путин. Однако он выразил уверенность,что и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся в будущем. По словам главы государства, он уверен, что «Поисковое движение России» примет в этом активное участие.

Президент подчеркнул, что стали уникальным явлением в жизни России. Они «работают в полевых экспедициях, кропотливо трудятся в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны», говорится в телеграмме. Кроме того, в нынешний непростой период они помогают людям наравне с волонтерами. Путин поблагодарил их и пожелал успехов.

16 апреля Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Подготовка уже начата, но риски слишком высоки, отметил он.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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