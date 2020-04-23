Путин пообещал провести торжества в честь юбилея Победы

Всенародные торжества в честь 75-летия Победы обязательно состоятся. Об этом президент России Владимир Путин написал в телеграмме участникам открытия акции «Вахта памяти».

В этом году торжества перенесены из-за коронавируса, напомнил Путин. Однако он выразил уверенность,что и «Бессмертный полк», и военный парад, и встречи с ветеранами, и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся в будущем. По словам главы государства, он уверен, что «Поисковое движение России» примет в этом активное участие.

Президент подчеркнул, что стали уникальным явлением в жизни России. Они «работают в полевых экспедициях, кропотливо трудятся в архивах, по крупицам восстанавливают фронтовые судьбы, возвращают утерянные страницы семейных историй, формируют бесценные базы данных об участниках Великой Отечественной войны», говорится в телеграмме. Кроме того, в нынешний непростой период они помогают людям наравне с волонтерами. Путин поблагодарил их и пожелал успехов.

16 апреля Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил о том, что подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Подготовка уже начата, но риски слишком высоки, отметил он.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.



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