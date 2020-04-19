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Земан подтвердил приезд на торжества в честь 75-летия Победы в Москве

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Чехии Милош Земан подтвердил, что примет участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы над нацизмом, и приедет в Москву.

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
Ветераны поддержали решение властей и считают, что мероприятие можно организовать в июне или даже в сентябре

Об этом 19 апреля он рассказал в эфире радио F1.

Земан отметил, что принял приглашение президента России Владимира Путина, и уже в курсе переноса парада Победы с 9 мая на более поздний срок.

По его мнению, торжества могут пройти в сентябре.

«В этом есть и логика, потому что в сентябре завершилась Вторая мировая война, а 9 мая окончилась лишь война в Европе», — сказал Земан.

16 апреля Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

Приглашение Кремля посетить Россию 9 мая уже приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, великий герцог Люксембурга Анри и другие.

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