Глава ЛНР перенес праздничные мероприятия по случаю Дня Победы

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник 18 апреля сообщил о переносе праздничных мероприятий в честь Дня Победы из-за пандемии коронавируса.

«В этом году запланированные масштабные празднества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поставил под угрозу невидимый, но крайне опасный враг — коронавирус», — говорится в заявлении, опубликованном Луганским информационным центром.

Пасечник подчеркнул, что приходится учитывать новые жизненные обстоятельства и своевременно на них реагировать, поскольку нельзя рисковать жизнями граждан и особенно ветеранов.

При этом он отметил, что мероприятия не отменяются, а переносятся и ЛНР проведет их в один день с Россией, «ведь мы — одна большая русская семья».

16 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о переносе мероприятий по случаю 75-летия со дня Победы из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.

Ранее «Известиям» стало известно, что в Совете Федерации рассчитывают на проведение парада Победы уже 24 июня, а ветераны Великой Отечественной войны полагают, что мероприятие было бы символично провести 7 сентября — в день, когда 75 лет назад в Берлине прошел парад антигитлеровской коалиции.

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