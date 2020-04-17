Прямой эфир
Сюжет:

Советник Трампа по нацбезопасности отменил визит в Москву на 9 мая

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен не поедет в Москву на 9 мая, Причиной назван перенос в России торжеств по случаю Дня Победы. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

Гарнизоны особого внимания: подготовку к параду проконтролируют врачи
Для участников торжественной церемонии ввели регулярное измерение температуры и отменили увольнения

«Поскольку парад на 9 мая в честь победы во Второй мировой войне не состоится в запланированные сроки, посол О'Брайен не поедет в Москву», — цитирует источника ТАСС. Вашингтон пока не анонсировал новую дату возможного приезда помощника Трампа в Россию.

19 марта стало известно, что О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву на торжества по случаю Дня Победы. Кремль положительно воспринял эти сообщения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о переносе подготовки к параду Победы 9 мая из-за рисков, связанных с распространением коронавируса. По его словам, перед страной стоит тяжелый выбор, так как 9 мая — «святая дата, но и жизнь каждого человека священна».

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генерал предложил новую дату проведения парада Победы
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу о переносе парада Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020