Прямой эфир

Кремль оценил решение США отправить на Парад Победы советника Трампа

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль положительно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он пока не видел информации от МИД России об официальной ноте со стороны США на этот счет.

«Но мы слышали заявления. Это позитивные заявления и, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем» — сказал он.

Днем ранее стало известно, что О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

Приезд американской делегации говорит о том, что США «чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», отмечал посол США в России Джон Салливан.

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы
Посольство РФ в Анкаре направило официальное приглашение турецкому президенту

Американский лидер Дональд Трамп ранее выражал желание присутствовать на торжествах по случаю юбилея Победы. В ноябре 2019 года он заявил, что получил соответствующее приглашение, однако отметил, что мероприятия приходятся на разгар избирательной гонки в стране.

Однако 10 марта СМИ узнали о его отказе присутствовать. Позднее информацию подтвердили российская и американская стороны. В Кремле отметили, что пока не знают, кто будет присутствовать на праздновании Дня Победы.

Тогда же было опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина ТАСС. Российский лидер заявил, что «в моральном смысле» лидерам стран – «бывших союзников по антигитлеровской коалиции» было бы правильно посетить торжества в Москве и российская сторона будет рада их визиту. Однако факт их приезда не так важен для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьер-министр Индии не отменил визит в Москву из-за коронавируса
Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020