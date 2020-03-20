Кремль оценил решение США отправить на Парад Победы советника Трампа

Кремль положительно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он пока не видел информации от МИД России об официальной ноте со стороны США на этот счет.

«Но мы слышали заявления. Это позитивные заявления и, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем» — сказал он.

Днем ранее стало известно, что О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

Приезд американской делегации говорит о том, что США «чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», отмечал посол США в России Джон Салливан.

Американский лидер Дональд Трамп ранее выражал желание присутствовать на торжествах по случаю юбилея Победы. В ноябре 2019 года он заявил, что получил соответствующее приглашение, однако отметил, что мероприятия приходятся на разгар избирательной гонки в стране.

Однако 10 марта СМИ узнали о его отказе присутствовать. Позднее информацию подтвердили российская и американская стороны. В Кремле отметили, что пока не знают, кто будет присутствовать на праздновании Дня Победы.

Тогда же было опубликовано интервью президента РФ Владимира Путина ТАСС. Российский лидер заявил, что «в моральном смысле» лидерам стран – «бывших союзников по антигитлеровской коалиции» было бы правильно посетить торжества в Москве и российская сторона будет рада их визиту. Однако факт их приезда не так важен для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

На праздничные мероприятия 9 мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.