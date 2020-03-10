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Премьер-министр Индии не отменил визит в Москву из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил, что всё же приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил посол Индии в России Венкатеш Варма во вторник, 10 марта.

«На данный момент программа (премьер-министра Индии. — Ред.) в силе, она сохраняется на 9 мая, наш премьер-министр посетит Москву, никаких изменений в программе нет», — ответил Варма на вопрос журналистов о возможных изменениях в графике Моди из-за эпидемии коронавируса. Его слова приводит «РИА Новости».

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Индийский посол подчеркнул, что страны координируют свои позиции, а полеты российской авиакомпании «Аэрофлот» остались неизменными на фоне распространения новой болезни.

Ранее 10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Россию в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

Приглашение Кремля посетить Россию 9 мая уже приняли президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и др.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

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