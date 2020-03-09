Украинский депутат приедет на День Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной партии — За жизнь» Илья Кива заявил о намерении приехать в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В эфире телеканала NewsOne парламентарий отметил, что украинцы тоже внесли вклад в победу над фашизмом, и это должно быть основой воспитательного процесса в стране.

«Вы же поймите, что Великая Победа, которая была тысячами жизней заработана нашими предками, это же то достояние, которым мы должны бесконечно гордиться, и чем должны пропитывать своих детей, чтобы у них было правильное восприятие жизни», — заявил Кива.

Он указал, что в настоящее время на Украине пытаются навязать историю пособников фашизма, предателей. Но для каждого здравомыслящего человека, память об участии украинцев, которые в рядах Красной армии сражались с нацистскими захватчиками — гордость.

По словам Кивы, его партия обязательно будет чтить и праздновать 75-ю годовщину Победы и присутствовать в Москве на параде.

«Что объединяет общество и является началом поиска компромисса? Наша общая Победа…Нравится кому-то или не нравится, Россия — сосед, крепкий сосед, и мы должны сделать всё, чтобы такая большая страна стала стратегическим партнером», — указал он.

По мнению Кивы, это поможет и разрешить конфликт на Донбассе.

29 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что его страна не собирается праздновать 9 Мая.

При этом экс-министра иностранных дел Павел Климкин выразил опасения, что приезд мировых лидеров в Москву на парад Победы станет катастрофой для Украины.