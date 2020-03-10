Прямой эфир
Сюжет:

Кремль подтвердил отказ Трампа от визита в Москву на 9 Мая

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле по дипломатическим каналам «действительно получили сообщения» о том, что президент США Дональд Трамп не сможет 9 мая приехать в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам во вторник, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в Белом доме сообщили Кремлю об отсутствии возможности у американского лидера приехать в Россию.

Майский гость: Эрдогана пригласили на День Победы
Посольство РФ в Анкаре направило официальное приглашение турецкому президенту

«Мы пока не знаем, кто представит от США, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы», — сказал Песков.

Ранее, во вторник, о том, что Вашингтон передал Москве информацию о неприезде Трампа в Россию на 9 Мая, сообщили СМИ со ссылкой на осведомленные источники в российских госструктурах. Отмечалось, что Соединенные Штаты заверили, что страна будет представлена на высоком уровне и направила России список из высокопоставленных лиц, которые рассматриваются в качестве участников американской делегации.

Ранее в этот же день в опубликованной очередной части интервью ТАСС с президентом России Владимиром Путиным российский лидер заявил, что визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

Путин добавил, что в Москве ждут лидеров разных государств и будут рады их видеть. Российский лидер отметил, что для них стало бы ошибкой не приехать.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на параде ко Дню Победы, и подтвердил, что получил соответствующее приглашение от российской стороны. Однако он напомнил, что торжества в России приходятся на разгар избирательной гонки в США.

Приглашение Кремля посетить Россию 9 Мая уже приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали об отсутствии Трампа на предстоящем параде Победы в Москве
Генсек ООН запланировал посетить Москву 9 мая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020