Кремль подтвердил отказ Трампа от визита в Москву на 9 Мая

В Кремле по дипломатическим каналам «действительно получили сообщения» о том, что президент США Дональд Трамп не сможет 9 мая приехать в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам во вторник, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что в Белом доме сообщили Кремлю об отсутствии возможности у американского лидера приехать в Россию.

«Мы пока не знаем, кто представит от США, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы», — сказал Песков.

Ранее, во вторник, о том, что Вашингтон передал Москве информацию о неприезде Трампа в Россию на 9 Мая, сообщили СМИ со ссылкой на осведомленные источники в российских госструктурах. Отмечалось, что Соединенные Штаты заверили, что страна будет представлена на высоком уровне и направила России список из высокопоставленных лиц, которые рассматриваются в качестве участников американской делегации.

Ранее в этот же день в опубликованной очередной части интервью ТАСС с президентом России Владимиром Путиным российский лидер заявил, что визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для нашей страны, поскольку День Победы является отечественным праздником.

Путин добавил, что в Москве ждут лидеров разных государств и будут рады их видеть. Российский лидер отметил, что для них стало бы ошибкой не приехать.

В ноябре 2019 года Трамп заявил, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на параде ко Дню Победы, и подтвердил, что получил соответствующее приглашение от российской стороны. Однако он напомнил, что торжества в России приходятся на разгар избирательной гонки в США.

Приглашение Кремля посетить Россию 9 Мая уже приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и другие.