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СМИ узнали об отсутствии Трампа на предстоящем параде Победы в Москве

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Белый дом проинформировал Кремль, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 10 марта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники в российских госструктурах.

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США заверили, что страна будет представлена на высоком уровне и направила России список из высокопоставленных лиц, рассматриваемых в качестве участников американской делегации.

Ранее во вторник была опубликована очередная часть интервью ТАСС с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава государства, визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для России, так как День Победы — это российский праздник.

По словам Путина, в Москве ждут глав государств и будут рады их видеть. Если политики не приедут, для них, по мнению российского лидера, это было бы ошибкой.

В ноябре 2019 года Трамп заявил о желании присутствовать в Москве 9 мая 2020 года на параде, посвященном Дню Победы, и подтвердил, что получил приглашение. Однако республиканец напомнил, что торжества в России приходятся на разгар избирательной гонки в США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в марте о планах посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы.

Приглашения Кремля посетить Россию приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие.

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