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Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

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Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин после совещания с губернаторами во вторник, 28 апреля, обратился напрямую к гражданам страны и укорил некоторых за эгоизм.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

В частности, глава государства отказался поддерживать идею жертвовать людьми во имя спасения экономики страны, назвав такие призывы «дикими и варварскими».

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.

«Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло, и в конечном счете она утратила свою государственность», — сказал он.

Путин также отметил, что многим соотечественникам может казаться, что ничего страшного не происходит, однако это не так. Российский лидер назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.

Президент непосредственно в ходе совещания с главами регионов отметил, что коронавирусная инфекция сильно ударила по бизнесу и самозанятым гражданам. Власти страны, согласно его поручению, должны поддержать всех пострадавших и совместно с представителями бизнеса подготовить общенациональный план восстановления экономики с учетом уже принятых ранее пакетов соответствующих мер.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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