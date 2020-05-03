Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

В России необходимо ужесточить ограничительные меры и повысить степень ответственности за их нарушение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Такое заявление в воскресенье, 3 мая, сделал главный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Врач отметил, что увеличение числа выявленных случаев заражения в стране, наблюдаемое за последние несколько дней, является признаком увеличения количества ПЦР-тестов, развития «эпидемического процесса в регионах» и плохой дисциплинированности граждан.

Основным показателем, на основании которого можно делать прогнозы относительно развития распространения инфекции в стране, является суточный прирост заболевших.

«Если же говорить о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно», ― добавил Бойцов.

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.

«При этом следует подчеркнуть, что основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же, как и у всех, уровнем риска инфицирования», ― сказал он.

Кардиолог также призвал граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ни в коем случае не прекращать прием препаратов и «не пытаться перетерпеть ухудшение состояния». Бойцов указал на важность фиксирования показателей уровня артериального давления и пульса, а также дыхания и массы тела таких больных. В случае ухудшения состояния врач порекомендовал им обязательно дозвониться до поликлиники и получить необходимые консультации.

«При существенном ухудшении состояния вызывать скорую медицинскую помощь», ― отметил Бойцов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.