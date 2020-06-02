Прямой эфир
Сюжет:

За сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая заболевания COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Антивирус установлен: лекарство от COVID-19 поступит в больницы к 11 июня
Препарат «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений», — рассказали в штабе.

При этом количество новых случаев более чем на четверть меньше, чем число вылечившихся. Так, за сутки выздоровели 11 108 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее количество новых пациентов зафиксировано в Москве — 2286, Подмосковье — 732 и Санкт-Петербурге — 376.

За последние 24 часа от коронавируса умерли 182 человека.

В общей сложности в России за всё время пандемии выявлен 423 741 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 186 985 выздоровевших пациентов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением коронавируса нового типа в России.

25 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса в России вышло на плато еще 22 мая. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Инфографика

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от COVID-19
В центре мониторинга коронавируса отметили отсутствие дефицита СИЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020