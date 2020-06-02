За сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая заболевания COVID-19. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 863 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3715 (41,9%) без клинических проявлений», — рассказали в штабе.

При этом количество новых случаев более чем на четверть меньше, чем число вылечившихся. Так, за сутки выздоровели 11 108 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее количество новых пациентов зафиксировано в Москве — 2286, Подмосковье — 732 и Санкт-Петербурге — 376.

За последние 24 часа от коронавируса умерли 182 человека.

В общей сложности в России за всё время пандемии выявлен 423 741 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 186 985 выздоровевших пациентов.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам Федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением коронавируса нового типа в России.

25 мая вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса в России вышло на плато еще 22 мая. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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