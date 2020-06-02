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Минобороны отобрало добровольцев для испытаний отечественной вакцины от COVID-19

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от вызываемой коронавирусом нового типа болезни COVID-19. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Из различных подразделений Вооруженных сил со всей страны отобрали 50 военнослужащих, в числе которых пять женщин, изъявивших желание принять участие в испытаниях вакцины на безопасность и эффективность. Все кандидаты перед апробацией прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

На 3 июня запланирован заезд первой группы испытуемых в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного обследования и подготовки к проведению эксперимента.

«Клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ МО РФ, где ранее уже были изучены и успешно испытаны безопасность, иммуногенность и защитная эффективность генно-инженерных вакцин геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины», — говорится в сообщении ведомства.

26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца июля завершатся клинические исследования вакцины против COVID-19 с участием военных. По словам министра, рекомбинантную вакцину против коронавируса разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Минздрава.

Ранее, 22 мая, директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что сотрудники учреждения неофициально испытали на себе свою вакцину от коронавируса. Сам глава центра также вколол себе лекарство от этого вируса. Он заверил, что это не испытание вакцины, а самозащита, необходимая для продолжения работы.

Позже, 25 мая, Гинцбург рассказал, что у всех привившихся выявили наличие протективных, вирусонейтрализующих антител.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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