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Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 175 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки 3 994 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели в России. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 175 877. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Доля выздоровевших составляет 42,25%.

Всего в стране за сутки зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 162 человека.

В общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

30 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Он также сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения. Приступить к клиническим испытаниям планируется в ближайшие две недели.

В этот же день глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет небольшое количество мутаций за период пандемии, поэтому вакцина, которая сейчас разрабатывается, может оказаться достаточно эффективной.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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