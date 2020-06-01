Названы повышающие риск заражения коронавирусом привычки

Помимо людей с хроническими заболеваниями и пожилых, риск заразиться коронавирусом возрастает у тех, кто употребляет алкоголь и курит. Об этом рассказал профессор МГМУ им. И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, эти вредные привычки негативно отражаются на организме, способствуя тяжелому протеканию COVID-19.

«В этом вопросе разбиралась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и дала официальное заключение, что любое потребление алкоголя, помимо того что поражает иммунную систему, еще вредит легким, нарушает синтез необходимых веществ в печени», — сказал эксперт 31 мая «Парламентской газете».

Демин указал, что слухи о пользе алкоголя в профилактике вирусов — миф.

«Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает и вероятность, что он получит тяжелые осложнения, будет больше», — подчеркнул профессор.

Кроме того, он отметил, что у органов организма есть определенный запас прочности, и у курильщиков такие резервы исчерпаны еще до встречи с вирусом.

Ранее Демин перечислил самые распространенные осложнения при коронавирусе. По его словам, согласно статистике госпитализированных в Ухане, у 42% больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36% — дыхательная недостаточность.