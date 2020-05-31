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Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.

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Специалист отметил, что для эпидемии коронавируса очаг его распространения принципиального значения не имеет.

«Просто начинаются всякие споры: кто виноват, что, где… Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и всё это (возникновение SARS-CoV-2) произошло естественным путем», — отметил Альштейн.

«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло всё и пойти. А сейчас там отрицательные результаты — ну и что! Нет, эти выводы не имеют строгих результатов», — цитирует его 30 мая НСН.

Накануне китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что источником пандемии коронавируса не был рынок морепродуктов в Ухане. Специалисты взяли пробы мяса животных и не обнаружили следов вируса. При этом версия о передаче SARS-CoV-2 человеку от летучих мышей подтвердилась.

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