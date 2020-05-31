Названы распространенные осложнения COVID-19

Последствий коронавируса для организма очень много, поэтому ученые разрабатывают систему медицинской реабилитации переболевших, рассказал профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

По его словам, тяжелее всего COVID-19 протекает у тех, кто употребляет алкоголь или курит. Однако и среди остальных категорий пациентов фиксируются такие осложнения, как нарушение работы ЖКТ, диарея, сбои в работе почек, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции.

«Если смотреть по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42% больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36% — дыхательная недостаточность, у 12% — сердечная недостаточность, у 7% — нарушение свертываемости крови», — цитирует Демина 31 мая «Парламентская газета».

Кроме того, специалист указал на кожные проявления вируса. Кроме того, по его словам, даже при отсутствии клинических симптомов могут изменяться функции иммунной системы, печени, почек.

«Более половины заразившихся выздоравливают, но большой процент пациентов всё-таки задерживается в больницах, их состояние утяжеляется. Это тоже говорит о том, что заболевание тяжелое и опасное», — указал Демин.

Пока же, в отсутствие вакцины, врач рекомендует делать упор на профилактику заболевания, укреплять иммунитет как правильным режимом, так и питанием.

30 мая стало известно, что российский препарат для лечения коронавируса «Авифавир» поступит в больницы страны 11 июня. Ученые оценивают его эффективность в 80%.