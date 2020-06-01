Подсчитаны потери России от ограничений из-за коронавируса

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики.

По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно подсчетам экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, за два месяца карантинных мер экономика страны потеряла 7–7,5 трлн рублей.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, каждый нерабочий день в апреле и мае обходился в 100 млрд рублей выпадающих доходов. По его оценке, в совокупности ВВП за два месяца лишился 8 трлн.

Таким образом, в годовом выражении ВВП за конец марта и апрель потерял 2,5%. При этом в мае-июне цифра может дойти до 4–4,5%, считают аналитики.

По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля и еще почти столько же в мае.

К работе многие предприятия малого и среднего бизнеса начнут возвращаться с 1 июня.

Государство уже подготовило меры поддержки граждан и бизнеса. В пострадавшие от коронавируса сферы экономики попали девять отраслей.

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