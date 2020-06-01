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Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов. Эта мера вошла в план по восстановлению деловой активности, рассказали «Известиям» источники в финансово-экономическом блоке правительства.

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Так называемые народные облигации или ОФЗ-н — это долговые ценные бумаги, предназначенные исключительно для населения.

Близкий к кабмину собеседник издания отметил, что на фоне пандемии коронавируса для бюджета важен каждый дополнительный рубль, поэтому облигации для народа в этих условиях могут быть рассмотрены как полноценный источник финансирования.

«Объемы выпуска будут зависеть от того, как пойдут продажи. Если будет спрос — программа будет расширяться», — рассказал он.

Кроме того, замглавы Минфина Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что владельцам индивидуального инвестиционного счета (ИИС) действительно планируется позволить приобретать ОФЗ-н.

Данную инициативу поддержал руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федотенко. По его словам, сегодня инструмент пользуется спросом — в первую очередь у начинающих инвесторов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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