Минфин назвал дату запуска «народных» облигаций в новом формате

Продажу модифицированных «народных» облигаций (ОФЗ-н) запустят 2 сентября. Об этом заявил замминистр финансов Сергей Сторчак в четверг, 29 августа.

«2 сентября Министерство финансов возобновляет продажу облигаций федерального займа для физических лиц, что известно как ОФЗ для населения. Российским гражданам предлагается стать владельцами специальных государственных облигаций нового формата», — цитирует замглавы ведомства ТАСС.

Объем выпуска составит 15 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

В начале августа в Минфине обещали запустить народные облигации в продажу до конца сентября. Эмиссия будет проходить по новым, более выгодным для населения правилам.

Так, минимальная сумма покупки снизится с 30 тыс. до 10 тыс. рублей, комиссия банкам-агентам в 0,5–1,5% отменится, а бумаги можно будет приобрести онлайн в любое время. Все эти меры направлены на повышение спроса.

ОФЗ-н выпускаются с 2017 года и имеют нерыночный характер. Приобрести и продать их можно через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. На сегодняшний день Минфин сделал три выпуска на сумму 70 млрд рублей, а разместил примерно на 59,6 млрд рублей. В обращении находятся облигации на сумму более 57,5 млрд рублей — это значит, граждане продали бумаги на 2 млрд, не дожидаясь погашения.