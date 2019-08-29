Прямой эфир

Минфин назвал дату запуска «народных» облигаций в новом формате

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажу модифицированных «народных» облигаций (ОФЗ-н) запустят 2 сентября. Об этом заявил замминистр финансов Сергей Сторчак в четверг, 29 августа.

Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос
На рынке госдолга США сработал последний и самый верный индикатор близкой рецессии

«2 сентября Министерство финансов возобновляет продажу облигаций федерального займа для физических лиц, что известно как ОФЗ для населения. Российским гражданам предлагается стать владельцами специальных государственных облигаций нового формата», — цитирует замглавы ведомства ТАСС.

Объем выпуска составит 15 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

В начале августа в Минфине обещали запустить народные облигации в продажу до конца сентября. Эмиссия будет проходить по новым, более выгодным для населения правилам.

Так, минимальная сумма покупки снизится с 30 тыс. до 10 тыс. рублей, комиссия банкам-агентам в 0,5–1,5% отменится, а бумаги можно будет приобрести онлайн в любое время. Все эти меры направлены на повышение спроса.

ОФЗ-н выпускаются с 2017 года и имеют нерыночный характер. Приобрести и продать их можно через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. На сегодняшний день Минфин сделал три выпуска на сумму 70 млрд рублей, а разместил примерно на 59,6 млрд рублей. В обращении находятся облигации на сумму более 57,5 млрд рублей — это значит, граждане продали бумаги на 2 млрд, не дожидаясь погашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российским бумагам прогнозируют рекордный спрос на фоне кризиса
Эксперт оценил претензии во Франции по поводу «русских займов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019