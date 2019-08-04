Минфин запустит «народные» облигации в новом формате до конца сентября

Выпуск модифицированных «народных» облигаций» (ОФЗ-н) в новом формате осуществится до конца сентября. Об этом «Известиям» 4 августа рассказали в Министерстве финансов России.

К осени Минфин планирует осуществить эмиссию «народных» облигаций по новым правилам, выгодным для населения. Ожидается, что минимальная сумма покупки снизится с 30 до 10 тыс. рублей, комиссия банкам-агентам, которая сейчас составляет 0,5–1,5%, отменится, а все бумаги можно будет приобрести онлайн.

По планам ведомства инструмент станет доступным для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками. Благодаря непрерывности и возможности приобретать ОФЗ-н на постоянной основе банки смогут более системно подходить к их предложению, что должно привести к повышению спроса.

На данный момент между выпусками существует большой перерыв — продажа третьего выпуска даже с учетом продления закончилась в конце марта. Следующий запланирован только на конец III квартала.

ОФЗ-н — это ценные бумаги, выпускаемые для населения с 2017 года и имеющие нерыночный характер. Приобрести и продать «народные» облигации можно через Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк. На сегодняшний день Минфин сделал три выпуска облигаций на сумму 70 млрд рублей, а разместил примерно на 59,6 млрд рублей. В обращении находятся ОФЗ-н на сумму, немногим превышающую 57,5 млрд рублей, что означает, что граждане продали бумаги на 2 млрд, не дожидаясь погашения.

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