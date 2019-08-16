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Российским бумагам прогнозируют рекордный спрос на фоне кризиса

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Фото: Global Look Press/Guo Peiran
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Негативные тенденции на финансовом рынке США могут создать «взрывной» спрос на российские госбумаги, заявили ведущие экономисты, опрошенные «Известиями».

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14 августа впервые с кризиса 2007 года была зафиксирована отрицательная разница между уровнем доходности двух- и десятилетних облигаций казначейства, что иллюстрирует окончательную утрату веры инвесторов в способность Федеральной резервной системы (ФРС) повысить ставки.

Это означает, что доходность госбумаг США и европейских стран будет падать и у крупнейших фондов практически не останется альтернатив для безопасных вложений с относительно высокой рентой.

Приемлемый для инвесторов уровень доходности смогут обеспечить только бумаги развивающихся стран, среди которых Россия выглядит явным фаворитом по устойчивости экономики.

На долгосрочном горизонте экономика США войдет в рецессию, поэтому и другим центральным банкам вынужденно придется вернуться к масштабному смягчению монетарной политики, считают аналитики.

Подробнее — в материале «Известий»:

Рецепт при ОФЗ: на фоне кризиса российские бумаги ждет рекордный спрос

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