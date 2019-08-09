Эксперт оценил претензии во Франции по поводу «русских займов»

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров оценил обращение депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.

«Этот вопрос урегулирован на правительственном уровне, Россия в конце 1990-х годов выплатила соответствующую сумму, вопрос закрыт», — сказал Федоров в эфире радио Sputnik в пятницу, 9 августа.

Он отметил, что никаких юридических обоснований у потомков французских вкладчиков нет, как нет и юридических перспектив у их требований. Федоров также добавил, что, на его взгляд, требования оплатить долги Российской империи не только нелогичны, но и неэтичны.

Ранее 9 августа RT сообщил, что Веркамер обратился к правительству, отметив, что потомки разоренных владельцев облигаций, выданных Российской империей во второй половине XIX – начале XX века, требуют возврата вложенных денег. Парламентарий уточнил, что деньги были возвращены, но в большинстве случаев выплаты были меньше реальных вложенных сумм.

«Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими», — сказал он.

В январе 2018 года министерство экономики Франции заявило, что не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Вопросы «русских займов» были ликвидированы соглашением в 1997 году, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.

Тогда в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Вместе с тем соглашение не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».