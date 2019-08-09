В ЦБ указали на отсутствие вреда санкций США для рынка облигаций России
Новые санкции США, предусматривающие ограничения на покупку американскими инвесторами суверенных евробондов России на первичном рынке, не нанесут вреда рынку. Банки РФ имеют достаточно валютных резервов для принятия участия в размещения министерства финансов.
Об этом в пятницу, 9 августа, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Центральным банком России и опубликованном на его сайте. Запрет США не станет значимым, отмечается в документе.
Российский рынок показал устойчивость к новым антироссийским санкциям, отметили в ЦБ. Так, нетто-продажи облигаций федерального займа нерезидентами с 1 июля по 6 августа составили лишь 19 млрд рублей.
6 августа в рейтинговом агентстве S&P заявили, что новые санкции Госдепартамента США не окажут непосредственного влияния на их оценку кредитоспособности России. Это связано с сильными бюджетными показателями российского правительства, небольшим объемом валютного долга России (2,5% ВВП), а также со снижением совокупной доли государственных еврооблигаций.
1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России. Поводом стало предполагаемое использование химического оружия в 2018 году в Великобритании, когда был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями.
Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.