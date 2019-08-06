Аналитики S&P оценили влияние новых санкций США на кредитоспособность РФ

В рейтинговом агентстве S&P заявили, что новые санкции Госдепартамента США не окажут непосредственного влияния на их оценку кредитоспособности России. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу S&P.

Аналитики агентства подчеркнули, что это связано с сильными бюджетными показателями российского правительства, небольшим объемом валютного долга России (2,5% ВВП), а также снижением совокупной доли государственных еврооблигаций.

«Несмотря на то что доля нерезидентов в общем объеме облигаций федерального займа (ОФЗ) увеличилась до 31% по состоянию на конец июня 2019 года, новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций. Даже в таком случае мы полагаем, что внутренний спрос на ОФЗ достаточно высок и может заместить спрос со стороны нерезидентов», — указано в сообщении S&P.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России. Поводом стало предполагаемое использование химического оружия в 2018 году в Великобритании, когда был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

3 августа Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей».