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Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен царской России

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Фото: РИА Новости
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Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к правительству страны с призывом разъяснить меры, которые власти намерены принять для «окончательного разрешения» вопроса о выплатах России по облигациям царских времен.

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В запросе парламентарий уточнил, что речь идет о держателях дореволюционных облигаций, выданных Российской Империей во второй половине XIX – начале XX века. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает RT.

По словам политика, потомки разоренных владельцев облигаций и через сто лет требуют возврата вложенных денег. «Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими», — приводит слова французского депутата «Газета.ру».

Депутат отметил, что деньги были возвращены, но в большинстве случаев выплаты были меньше реальных вложенных сумм.

В январе 2018 года министерство экономики Франции заявило, что не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Вопросы «русских займов» были ликвидированы соглашением в 1997 году, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года.

Тогда в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Вместе с тем соглашение не позволяет лишить «французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования».

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