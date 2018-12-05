Российский бизнес допустил замену облигаций в долларах
Крупнейшие российские корпорации рассказали «Известиям» о готовности размещать в течение ближайших лет облигации не в долларах, а в альтернативных валютах. Кроме того, в ноябре бонды в евро и юанях разместили «Газпром» и «Русгидро».
Эксперты прогнозируют снижение заинтересованности участников рынка в долларах. Возможность введения США санкций заставит предпринимателей искать более надежные варианты, считают они.
Об увеличении доли недолларовых бондов российских корпораций свидетельствуют и данные финансового информационного агентства Cbonds. С начала 2017 года она выросла на 0,6%.
Подробнее — в материале «Известий»:
Бонд. Евробонд: бизнес ищет замену доллару на рынке облигаций