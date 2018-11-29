Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала. Президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» отметил, что хотя РФ не ставит перед собой цели избавиться от доллара, американская валюта уходит сама.

Впервые за пять лет Минфин разместил государственные облигации не в долларах, а в евро. Доходность бумаг составляет 3%, погашение запланировано на 2025 год. При этом ведомство положительно оценивает подобные действия, отметил замглавы ведомства Владимир Колычев.

По его словам, в будущем Минфин также планирует больше фокусироваться на евро.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов указал, что российские компании тоже могут переходить на размещение своих облигаций в европейской валюте, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что банкам и бизнесу должно быть выгодно рассчитываться с контрагентами в национальных валютах. По ее словам, расчеты в рублях могут стать привлекательны при определенных условиях.

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Обмен валюты: доллар уходит из российской экономики