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Доллар и евро выросли по отношению к рублю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Курс евро вырос на 98 копеек — до 76,03 рубля впервые с 14 ноября. Курс доллара увеличился на 71 копейку — до 66,9 рубля, следует из данных торгов Московской биржи. 

Курс евро к доллару растет на 0,2% на международном валютном рынке Forex, отмечает «Газета.ру».

Согласно данным Банка России, официальный курс евро на вторник вырос на 62,7 копейки — до 75,5655 рубля, курс доллара увеличился на 84,08 копейки — до 66,5072 рубля.

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября. Сейчас суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что такое решение позволит провести немедленную мобилизацию. В Совфеде подчеркивали, что украинский лидер может специально использовать эту провокацию для поднятия своего рейтинга перед выборами.

В связи с конфликтной ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча намечена на 19:00 мск 26 ноября.

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