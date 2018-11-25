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Курс биткоина упал до $4 тыс.

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Bitcoin всё дешевеет: виртуальную монету уже не продать дороже $4 тыс. В течение какой-то пары недель главная криптовалюта рухнула более чем на 70%. «Битку» предсказывают дно в $1,5 тыс, но ни один аналитик ни за что не ручается. Те, кто вложился в монету, предсказывают ей скорый рост до оптимальных $6 тыс. Падение связывают с неудачным разделением Bitcoin Cash.

Сегодня половины единой криптовалюты конкурируют — отсюда и скачки курса. По мнению целого ряда экономистов, волатильность — начало конца криптовалюты. Скептики называют Bitcoin просто «разводом» в масштабе всей планеты. 

 

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