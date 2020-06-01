Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции

Россия постепенно выходит из режима самоизоляции. С 1 июня в большинстве регионов отменяется значительная часть введенных во время эпидемии ограничений. Открываются для посетителей парки, начинают работу непродовольственные магазины, химчистки и салоны красоты. Позади два с лишним месяца домашнего режима, во время которого вся страна внимательно следила за статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса, пыталась купить маски, привыкала мыть руки, учиться и работать на удаленке. Как россияне провели это время, что мы знаем о COVID-19 и выдержала ли удар российская экономика — в материале «Известий».

Из-за рубежа

Период всероссийской самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 начался 28 марта — именно с этого дня президент Владимир Путин объявил «длинные выходные» и призвал граждан оставаться дома. На тот момент число инфицированных в РФ, по официальным данным, составляло 1264 человека, из них 703 — в Москве. 49 человек уже считались выздоровевшими, а распространение вируса на территории страны Роспотребнадзор связывал с завозами из европейского региона.

В стране было зарегистрировано четыре вида тест-систем для определения коронавируса: две — разработанные государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, одна — Центром стратегического планирования Минздрава, еще одна — компанией «СмартЛайфКеа». Но широко использовалась только лабораторная диагностика Роспотребнадзора.

Минздрав к тому времени выпустил четвертую версию временных методрекомендаций по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса. Врачам предлагался арсенал средств из комбинации лопинавира с ритонавиром (препаратов для лечения ВИЧ-инфекции), хлорохина, гидроксихлорохина и интерферонов. Позже, к шестой версии методички, вышедшей 28 апреля, ведомство усомнилось в эффективности сочетания лопинавира и ритонавира в качестве монотерапии. Перспективными Минздрав назвал противомалярийные средства: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин.

изоляция Тест-система, разработанная «Вектор-Бест», используемая для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Уже в четвертой версии упоминались и лекарства, находившиеся на стадии клинических испытаний: умифеновир, ремдесивир и фавипиравир. На последнее в России сейчас возлагаются большие надежды: препарат уже получил временную регистрацию и многие вирусологи предполагают, что именно он станет действенным этиотропным (тем, что устраняет причину заболевания — то есть вирус) средством.

Еще в начале периода самоизоляции ученые и медики предупреждали, что для коронавирусов характерно бессимптомное или легкое течение. Поэтому реальное число инфицированных может быть значительно больше, чем видит официальная статистика.

— Система их не замечает и не изолирует, поэтому они продолжают заражать окружающих. Ученые предполагают, что таких «невидимых» больных может быть до 50% от общего числа зараженных, — отмечал в интервью «Известиям» от 2 апреля молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

В конце марта стало известно, что коронавирус может передаваться от человека к домашним животным. По мнению российских ученых, вероятность перехода патогена невысока, но это очень опасно: ​​​​​штамм может мутировать, вернуться к людям и приобрести новые непредсказуемые качества. А в середине апреля итальянские исследователи неожиданно заявили, что организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом.

Из всех домашних питомцев в наибольшей уязвимости к заражению COVID-19 ученые сразу заподозрили кошек. Позже, в середине мая, у пятилетней кошки в Москве подтвердили заболевание с помощью теста, сообщил Россельхознадзор.

Вверх и вниз

2 апреля президент России принял решение о продлении нерабочих дней до конца месяца. На тот момент число инфицированных в стране возросло до 3548 человек. В Москве насчитывалось 2475 больных, в Подмосковье — 177, в Санкт-Петербурге — 147.

В начале апреля российские ученые предупредили, что патоген, вызывающий пневмонию от COVID-19, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга. При этом коронавирус может вызывать неврологические осложнения, не повреждая легкие. О нарушениях работы мозга свидетельствует, в частности, потеря обоняния. Кроме того, патоген способен оказывать негативное воздействие и на сердечно-сосудистую систему.

6 апреля в России впервые зафиксировали резкий рост числа заболевших COVID-19 — 954 человека за сутки (всего 6343). Через неделю заболеваемость COVID-19 в стране снова выросла — 2558 новых случаев (всего 18 328 человек).

В этот период главным инструментом диагностики COVID-19, позволяющим быстро поставить диагноз с точностью 97–98%. стала компьютерная томография.

изоляция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

17 апреля стало известно, что к росту числа заболевших готовятся российские регионы. В Минздраве заявили, что до конца месяца в стране необходимо развернуть около 95 тыс. коек для лечения больных COVID-19.

Утром 18 апреля, потеснив Бельгию, Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших (36 793) коронавирусом. Через несколько дней в стране стартовало экспресс-тестирование на COVID-19. Рост числа заболевших замедлился, и началось движение к стабилизации эпидемиологической обстановки.

К 22 апреля в стране было зафиксировано 57 999 инфицированных. В лидерах — Москва (31 981 случай), Московская область (6590) и Санкт-Петербург (2267). За ними следовали Нижегородская область (929), Ленинградская область (537), Республика Коми (527), Мурманская область (506), Краснодарский край (481) и Тульская область (436).

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что регионы отстают по темпам роста случаев COVID-19 от столицы на две-три недели. На третьей неделе мая Москва и Московская область вышли на плато по заболеваемости. В столице к этому моменту было зарегистрировано 146 062 случая заражений, в Подмосковье — 28 290.

24 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ удалось избежать перегрузки системы здравоохранения и ни один из «страшных» сценариев развития пандемии в нашей стране не оправдался.

1_KKP3876_1 Профессиональный праздник работники скорой помощи отмечают в этом году на боевом посту. Служба действует в России на протяжении 122 лет — с 28 апреля 1898 года, когда первые две станции были открыты при Сретенском и Сущевском полицейских участках в Москве. 2020-й стал для парамедиков огромным испытанием, их суровые будни в условиях пандемии — в фоторепортаже «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин 8_DK400233 Первые скорые в XIX веке выезжали только к тем, кто пострадал на улице, по телефонному звонку или устному сообщению, которое принималось только от должностного лица — дворника, полицейского или ночного сторожа. С владельцами немногочисленных тогда телефонных аппаратов была договоренность о предоставлении доступа к ним в экстренных случаях. Бригада состояла из врача, фельдшера и санитара, которые имели при себе перевязочные материалы, медикаменты, необходимые инструменты. Кареты были закуплены на частные пожертвования купчихи Анны Кузнецовой, она же первое время полностью содержала станции скорой помощи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 7_DK301143 В XXI веке в условиях пандемии каждый рабочий день парамедика — подвиг. Несмотря на имеющиеся средства защиты, есть высокая вероятность заражения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 3_DK400513 Чтобы не заразить родственников, врачам приходится жить в гостиничных номерах, которые оплачиваются из городского бюджета Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 4_DK400060 В день скорая принимает до 12 тыс. вызовов, четверть из них — с подозрением на коронавирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 5_DK301896 В Москве ежедневно работает более 1 тыс. бригад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 10_BP202972 Все запланированные отпуска работникам скорой помощи пришлось отложить Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 6_DK306753 Несмотря на то что парамедики в ходе своей деятельности ежедневно сталкиваются с экстренными ситуациями, им пришлось учиться действовать в условиях пандемии — общаться с пациентами, надевать и снимать защитные костюмы, обрабатывать машину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 2_DK400008 Одни из самых больших трудностей, по словам медиков, когда их действиям не доверяют, пациенты или их родственники слишком паникуют, вызывают скорую как разъездную аптеку или, наоборот, недооценивают ситуацию и отказываются от госпитализации. При повторном вызове счет идет уже на минуты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 9_DK308303 Работники скорой признаются, что несмотря на все риски и страхи — заболеть, заразить близких — ни у кого из них не возникает мысли поменять работу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Закрытие режима

Правительство внимательно следит за распространением COVID-19 с первого месяца 2020 года. 29 января премьер-министр Михаил Мишустин создал штаб по борьбе с коронавирусом, который до сих пор регулярно собирается на заседания. Уже через несколько дней — 31 января — в России зафиксировали первые случаи заражения.

С февраля правительство ограничило авиасообщение с Китаем, где и началась вспышка инфекции. После список «запрещенных» стран начал стремительно увеличиваться. В итоге с 27 марта регулярное и чартерное авиасообщение с внешним миром было прекращено за исключением рейсов для возвращения россиян. С 30 марта кабмин ограничил движение через все пограничные пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные.

изоляция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

17 марта президент впервые обратился к россиянам из-за распространения коронавируса. Он попросил граждан внимательно отнестись к рекомендациям властей и специалистов, а чиновников призвал работать на опережение, в том числе наращивать производство средств индивидуальной защиты. С 19 марта режим повышенной готовности ввели во всех 85 регионах России.

Уже на следующей неделе — 25 марта — Владимир Путин снова выступил с обращением к населению. Глава государства заявил о первоочередных мерах, призванных обеспечить соцзащиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержать малый и средний бизнес. Среди них — новые выплаты семьям, отсрочки по налогам для компаний и каникулы по кредитам. В «длинные выходные» зарплата сотрудникам должна быть сохранена, заявил президент.

Во время очередного обращения 2 апреля глава государства продлил вынужденный «отдых» до 30 апреля (в итоге завершился он только 11 мая). Властям на местах Владимир Путин поручил самим определять строгость ограничительных мер — число больных коронавирусом заметно различается от региона к региону.

Врачебный долг

На заседаниях правительства и оперативного штаба неоднократно принимались решения о выделении субъектам средств из федерального бюджета на поддержку населения и бизнеса. Однако в некоторых регионах с получением обещанных выплат возникли серьезные проблемы. Жалобы поступали от бизнесменов — многие банки тянули с выдачей льготных кредитов или вовсе им отказывали. А вскоре по всей стране прокатилась волна недовольства медиков. Главврачи либо кормили специалистов «завтраками», либо выплачивали им сотни рублей за отработанные минуты.

За выполнением этих и других поручений президент призвал следить профильные ведомства. В большинстве регионов ситуация с выплатами медикам и поддержкой бизнеса решена, однако обращения и жалобы поступают в парламент до сих пор, заявил «Известиям» сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Например, сейчас любой медик может написать на сайте госуслуг о том, что не получил обещанные средства. Однако многие на это не решаются, потому что боятся увольнений.

— Нужно проследить на местах, чтобы начальство не давило на специалистов за жалобы. Люди должны иметь возможность получить выделенные на их поддержку деньги, — отметил политик.

изоляция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Еще до 1 июня в регионах начали постепенно снимать ограничения. Однако делать это, по мнению сенатора, нужно очень осторожно — до появления вакцины сохраняется риск второй волны заражения.

Принятые президентом и правительством меры в условиях пандемии были адекватными, отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Однако в некоторых случаях, считает он, можно было действовать и строже — в частности, сразу объявить карантин. Ведь многие поначалу считали режим самоизоляции рекомендацией, которую можно нарушить. При этом были совершены и ненужные шаги — например, обработка стен зданий не имела смысла, уверен эксперт.

По его мнению, чтобы понять, будет ли вторая волна эпидемии в России, нужно внимательно следить, что происходит в других странах, в частности в Китае.

— В конечном итоге любая эпидемия идет на спад. В обществе увеличивается число людей со сформировавшимся иммунитетом. Кроме того, вирус изменяется при передаче от человека к человеку и постепенно становится менее патогенным, — заявил «Известиям» вирусолог.

Кризисные потери

Российский ВВП за два месяца жестких ограничений потерял 7–8 трлн рублей, подсчитали для «Известий» аналитики. В сложившейся экономической ситуации для поддержки бизнеса принят комплекс антикризисных инструментов. За апрель–май властями объявлено о мерах поддержки и льготах для девяти наиболее пострадавших секторов экономики и малого и среднего бизнеса, выделении им субсидий на компенсацию убытков.

Главным подспорьем для предпринимателей стало освобождение их от всех (кроме НДС) налоговых и страховых выплат за II квартал, запуск специальных кредитных программ, в том числе и по нулевой ставке для поддержания занятости, а также безвозмездная финансовая помощь некоторым из них. Параллельно в стране действуют шестимесячные налоговые и арендные каникулы, а также мораторий на банкротство.

Помощь от государства получит 1151 системообразующее предприятие. Они могут претендовать на кредит по льготной ставке и при необходимости — на субсидии на возмещение затрат, отсрочку по налогам, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

По оценкам Минэкономразвития, темпы российской экономики в нерабочем апреле снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в первые три месяца года перекрыть это падение не смог. Ранее о сокращении номинального ВВП России в апреле на 28% говорилось в ежемесячном отчете Минфина.

изоляция Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Потери ВВП страны за два месяца карантинных мер составят 7–7,5 трлн рублей, подсчитал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, каждый нерабочий день в апреле и мае обходился российской экономике в 100 млрд рублей выпадающих доходов. Совокупные потери бюджетов за два месяца составили 8 трлн рублей, считает он. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов оценил весенний простой в 5–7 трлн рублей.

Потери ВВП за конец марта и апрель составят 2,5% в годовом выражении, а в мае и июне эта цифра может дойти до 4–4,5% в зависимости от скорости восстановления экономической активности, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери с начала карантина близки к 1,3–1,7 трлн. В столице сейчас не могут выйти на работу около миллиона человек, большая часть из которых задействована в общественном питании, торговле и развлекательной индустрии. Бюджет города потерял почти 70 млрд рублей доходов из-за нерабочего апреля, в 65–68 млрд обойдется нерабочий май. Сокращение доходов в июне из-за снятия части ограничений будет меньше — в пределах 45 млрд, полагает Артем Деев.

По словам аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, при позитивном сценарии развития падение ВВП к концу года составит 3,5–4%.



