Из больницы в Москве выписали победившую коронавирус 101-летнюю женщину

101-летнюю пациентку, перенесшую коронавирус, выписывают из Научного медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе центра.

«Из ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, который в апреле 2020 года был перепрофилирован в инфекционную больницу для лечения больных с диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 <…> выписывается 101-летняя пациентка», ― сообщили агентству.

В медцентре отметили, что пациентка поступила уже с подтвержденным наличием коронавирусом. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо.

19 мая две жительницы Москвы старше 100 лет были выписаны из городской клинической больницы № 52 после успешного лечения COVID-19.

Для пожилых людей коронавирусная инфекция представляет особую опасность, так как с возрастом ослабевают защитные силы организма, появляются хронические заболевания, осложняющие течение инфекционного заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 31 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 405 843 человек, умерли 4693 пациента, выздоровели ― 171 883.

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